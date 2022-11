Allen Teuerungen zum Trotz: Steirer wollen Meer

Der Abstand zwischen Buchung und Reiseantritt hatte sich zuletzt deutlich verringert, „die Unsicherheiten, die durch Corona entstanden sind, haben viele halt immer noch im Hinterkopf. Da kamen ja quasi aus heiterem Himmel Maßnahmen oder Einschränkungen“. Wenngleich es sich auszahle, früh zu buchen, „man kann da sicher sein, dass man das bekommt, was man wirklich will, und auch sparen. Superbillige Angebote in letzter Minute gibt es nicht mehr so wie früher einmal“. Der Wermutstropfen bei den Reisen wie ja nahezu überall: Jetzt werden auch diese vielfach teurer - Schlögl rechnet mit fünf bis zehn Prozent. Griechenland hatte vielfach schon heuer bei den Preisen ordentlich an der Schraube gedreht. . .