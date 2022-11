Ein neuer Spieler und ein neuer Kapitän

Noch am Donnerstag stieg der Schwede in Basel in den Nachtzug, kam in den Morgenstunden am Freitag in Graz an. „Gegen Laibach wird Niklas aber noch nicht spielen“, erklärt 99ers-Trainer Johan Pennerborn. Der Grund: Die medizinischen Untersuchungen müssen erst absolviert werden. Voraussichtliches Debüt ist daher wohl erst am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Salzburg.