Mit dem alten Knauser feiern und gewinnen!

Und im LTB Enten-Edition Nr. 76 ist Dagobert einmal so richtig in Plauderlaune. Also zuhören, denn wenn ein Duck was zu erzählen hat, dann der Senior der Sippe. Vom Goldrausch am Klondike bis hin zu Abenteuern in den Weiten des Weltalls kommt im Laufe der Zeit so einiges zusammen, was überliefert werden muss.