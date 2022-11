Betrunkener wollte Polizist Dienstwaffe entreißen

Ruckartig an Dienstwaffe gezogen

Eintreffende Beamte schoben den Randalierer weg, doch der wehrte sich heftig und wollte einem von ihnen sogar die Dienstwaffe aus dem Holster reißen. Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wäre ihm dieses Vorhaben geglückt! Trotz ruckartigem Ziehen an der Pistole gelang ihm das dank des festsitzenden Holsters nicht. Stattdessen wurde er festgenommen.