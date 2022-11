Feuerwehr rettete gestürzte Dame aus ihrer Wohnung

In der Nacht auf Donnerstag wurden die Einsatzkräfte der FF St. Andrä alarmiert. Eine Frau war aus unbekannter Ursache in ihrer Wohnung gestürzt und konnte sich selbst nicht mehr helfen. „Beim Eintreffen konnten wir feststellen, dass die Frau ansprechbar war und vor der Wohnungstüre lag“, so die FF St. Andrä. Mittels Türöffnungsset konnte die Tür ohne Beschädigungen geöffnet werden.