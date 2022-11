Brand in Flüchtlingsheim: Feuerwehrmann verhaftet

Unterkunft fast vollständig zerstört

Das reetgedeckte ehemalige Hotel in Groß Strömkensdorf war in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober weitgehend abgebrannt. Die 14 ukrainischen Bewohner der Unterkunft und ihre drei Betreuer konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Tat schlug umgehend hohe Wellen, noch am selben Tag besuchte zusätzlich zu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser den Brandort.