Nora Tödtling-Musenbichler ist nun Vizepräsidentin

Nora Tödtling-Musenbichler übernimmt die Aufgaben als Vizepräsidentin der Caritas Österreich mit 1. Dezember 2022. Sie ist seit Juli 2022 Steirische Caritas-Direktorin und leitete davor seit 2010 die VinziWerke Österreich. „Die Caritas ist wohl das größte Netzwerk der Mitmenschlichkeit - und das ist so notwendig wie noch nie in den letzten Jahren. Überall da, wo Menschen in Not sind, sind wir da und helfenIch freu mich, dass ich als Vizepräsidentin den Weg der Caritas zum Wohl der Menschen jetzt noch direkter mitgestalten darf“, so Tödtling-Musenbichler.