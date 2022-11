Ausgewandert: Tiroler Klänge im WM-Land Katar

Am Sonntag, dem 20. November, beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Einer, der diesen Staat mittlerweile in- und auswendig kennt, ist der gebürtige Tiroler Rony Moser. Er wanderte vor 15 Jahren mit seiner Ehefrau dorthin aus - um Musik zu spielen, wie er „Servus am Abend“-Reporterin Pia Pichler bei einem Besuch in seiner Wahlheimat verraten hat.