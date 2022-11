Eva Mendes: Heimliche Hochzeit mit Ryan Gosling?

Bereits im September 2016 war das Gerücht aufgekommen, dass sich Mendes und Gosling in einer Top-Secret-Zeremonie das Jawort gegeben hatten. Ein Insider behauptete damals in „US Weekly“: „Sie haben sich von Anfang an wie ein verheiratetes Paar gefühlt. Sie verehren sich gegenseitig und haben es nun offiziell gemacht.“ Ein Sprecher von Gosling dementierte das dann allerdings.