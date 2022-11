Drei Meisterbäcker zaubern den Lienzer Lebzelt

Honig, Preiselbeeren und mediterrane Gewürze – all das darf beim Lebzelt mit echtem Bienenhonig nicht fehlen. Damit das Rezept aus dem 17. Jahrhundert auch in diesem Jahr gelingt, schlossen sich drei Lienzer Bäcker zusammen und tüftelten an der traditionellen Weihnachtsleckerei. Peter Lusser von der Konditorei Glanzl sowie die Bäcker Ernst Joast und Werner Gruber sorgen dabei nicht nur für den originalen Geschmack, sondern auch für die entsprechende Optik, die an das Original von 1644 erinnert. Dort ist ein Motiv der Anbetung der Heiligen Drei Könige aus Marzipan zu sehen.