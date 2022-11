Kommentar: Frischer Wind und die Liebe zu Sturm

Im Fußball-Geschäft regiert also doch nicht nur das große Geld. Zeigt das Beispiel Andi Schicker. Nur weil ein Klub aus Wien mit den Euro-Scheinen wedelt und die heile Welt verspricht, muss man nicht sofort springen. Im Gegenteil: Schicker erteilt dem angeblichen Lockruf aus Hütteldorf eine klare Absage, verlängerte bei Sturm und will den eingeschlagenen Weg weitergehen. Schicker ist mit den „Schwarzen“ noch nicht fertig, will sein „Baby“, das er in den letzten Monaten mit viel Liebe aufgezogen hat, weiter wachsen sehen. Das spricht für Schicker, aber auch für Sturm. Die Verantwortlichen haben ihm vor Monaten das Vertrauen geschenkt, was nicht selbstverständlich war. Für viele war Schicker nur ein Lehrbub, er durfte wiederum zeigen, dass er viel mehr ist. Die Verlängerung ist ein Dank dafür.