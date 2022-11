Vor 30 Jahren starb unser „Wödmasta“ Ernst Happel!

Mit Happels Engagement bei ADO Den Haag von 1962 bis 1968 nahm seine Trainerkarriere so richtig Fahrt auf. Es folgten Stationen bei Feyenoord (1968 - 1973), FC Sevilla (1973 - 1974), Club Brügge (1974 - 1978), dem Nationalteam der Niederlande (1978), Harelbeke (1979), Standard Lüttich (1979 - 1981), Hamburger SV (1981 - 1987) und FC Tirol (1987 - 1991). Am Ende seiner Klub-Laufbahn hielt der Kettenraucher bei damals unerreichten 18 Titeln. Dazu zählten Triumphe im Meistercup (1970 mit Feyenoord und Franz Hasil, 1983 mit dem HSV) sowie zwei Meistertitel in den Niederlanden mit Feyenoord, drei Meistertitel in Belgien mit Brügge, zwei Meistertitel in Deutschland und zwei in Österreich. 1970 gewann er mit Feyenoord auch den Weltcup.