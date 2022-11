Kinotickets für 5-Gänge-Satire „The Menu“ gewinnen

Eine Gruppe von Feinschmeckern reist für das ultimative kulinarische Erlebnis auf eine abgelegene Insel - und bekommt in der Horrorsatire „The Menu“ (ab 17.11. im Kino) schockierende Überraschungen aufgetischt. Ralph Fiennes spielt den arroganten Chefkoch Slowik, der der Gruppe in dem abgelegenen Restaurant ein ganz besonderes Dinner serviert. Neben Fiennes bestechen Nicholas Hoult und Anya Taylor-Joy in den Hauptrollen. krone.tv und krone.at verlosen je 5x 2 Kinotickets für die schmackhafte wie bitterböse Gesellschaftssatire mit Horrorelementen im Abgang am 17. November um 20 Uhr in den Cineplexx Kinos Salzburg, Villach und Innsbruck!