Mit präpariertem Mantel und Brille auf Diebestour

Der 16-Jährige steht im Verdacht, in vier verschiedenen Drogeriemärkten in Feldbach, Fürstenfeld und Hartberg Rasierklingen im Wert von über zweitausend Euro gestohlen zu haben. Er wird zudem verdächtigt, mit Komplizen in Osteuropa zusammengearbeitet zu haben. Die Beamten nahmen den Beschuldigten unmittelbar nach einem angezeigten Diebstahl im Zuge einer Fahndung nahe des Tatorts wahr und konnten ihn festnehmen.