Franziskanerinnen geben Salzburger Schulen ab

Nachwuchssorgen bewegen den Orden zu diesem Rückzug, der schwer fällt: Immerhin sind die früheren Schulschwestern aus Oberösterreich schon seit 1887 in Salzburg aktiv. An den beiden Schulstandorten an der Salzburger Schwarzstraße wären jetzt Investitionen von rund 10 Millionen nötig geworden. Für den Orden ist das nicht mehr zu stemmen.