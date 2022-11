Winternotschlafstellen des Landes gehen in Betrieb

In Innsbruck betreibt die Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) die Notschlafstelle, die ganzjährig geöffnet ist. Mit Beginn des Novembers nehmen auch die Angebote in Kufstein und Lienz ihre Arbeit auf. In der Landeshauptstadt werden Nächtigungsmöglichkeiten zusätzlich vom Roten Kreuz ergänzt. Rechnet man alle Angebote zusammen, besteht Platz für rund 130 Personen.