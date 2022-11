Verdächtiger stahl Handys und Geld aus Wohnwagen

Zwei Handys und einen dreistelligen Bargeldbetrag - das war die Beute eines bis dato Unbekannten, der am Freitag zwischen 20.20 Uhr und 21 Uhr in einen Wohnwagen eingebrochen war. Das Gefährt war auf einem Campingplatz in Brixen im Thale abgestellt. „Aufgrund einer von der Polizei durchgeführten Standortsuche der Telefone, konnte deren Standort in Wörgl lokalisiert werden“, schildert die Exekutive.