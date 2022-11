VCÖ-Studie zeigt: Teurer Sprit und weniger Verkehr

Bei fast allen Zählstellen waren heuer weniger Pkw unterwegs als im 3. Quartal 2021, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. So wurden etwa auf der A12 bei Ampass von 1. Juli bis 30. September dieses Jahres 6,8 Millionen Pkw registriert – das sind um 291.000 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. In Tirol gab es lediglich bei Kufstein mehr Pkw – bei Kufstein Süd um 103.000. „Ein Teil der Autofahrer hat auf die gestiegenen Spritpreise reagiert und beispielsweise Autofahrten auf öffentliche Verkehrsmittel verlagert oder Fahrgemeinschaften gebildet“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger in dem Zusammenhang fest.