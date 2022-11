Dieb bei Coup in Tirol verhaftet: Opfer gesucht

Auf frischer Tat wurde der Italiener am Donnerstag in der Vorwoche ertappt, als er in Landeck einen mit einem Schloss gesicherten E-Scooter stehlen wollte. Schon zuvor hatte der 28-Jährige - gegen ihn besteht ein aufrechtes Aufenthaltsverbot - ein versperrtes Farrad gestohlen. „Im Zuge der Durchsuchung seines Gepäcks konnte weiteres Diebesgut, bei dem es sich um Kleidung mit noch vorhandenem Preisetikett handelte, gefunden werden“, heißt es von der Polizei.