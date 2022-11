Das Sportliche soll wieder im Vordergrund stehen

Am 26. November ist es so weit! Ab dann soll Alexander Wrabetz an der Spitze des Präsidiums von Rapid fungieren. Der ehemalige ORF-Generaldirektor hat in einer Pressekonferenz mit der WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger und Michael Hatz seine Vorstellungen für die Zukunft präsentiert. Dabei soll der Sport wieder im Vordergrund stehen. Mit einer finanziellen Aufstockung möchte man auf nationaler Ebene wieder regelmäßig unter die Top-3 kommen, international zumindest in Bewerben stehen. Im Video sehen Sie die wichtigsten Ausschnitte der Pressekonferenz sowie die „Krone“-Analyse von Rainer Bortenschlager!