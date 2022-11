Aufstieg zu zwei Gipfeln im Norden von Graz

Los geht‘s in Laufnitzdorf bei Frohnleiten

Wir starten in Laufnitzdorf beim Parkplatz bei der Bushaltestelle (Laufnitzdorf/Laufnitzgraben) auf 440 Meter und sehen in unmittelbarer Nähe – beim Gasthof Schweizerhof – die gelben Wegweiser in Richtung Schiffall und Kreuzkogel. Durch das besiedelte Gebiet führt der Wanderweg 531 bis zum Einstieg in den Wald leicht bergauf.