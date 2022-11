Disco-Jubiläum: Wie hat sich Ausgehen verändert?

Was steckt hinter dem „Escape-Room“-Konzept?

Zwei bis acht Personen werden in einen Themenraum gesperrt, bei uns etwa in ein Alm-Ambiente. Dort müssen sie in einer bestimmten Zeit mit dem Lösen von Rätseln entkommen. Das hat 2010 ein Kollege von mir in Kambodscha erstmals gesehen. Inzwischen kommen die Fans aus Rosenheim oder München. Vor Geschäftsessen großer Firmen gehen die Manager in den ,Escape Room’ – so etwas bricht das Eis.