„Fahren mit 50 Jahren reizt mich“

Jahr für Jahr das gleiche Spiel. Am Ende des Winters wird im alpinen Snowboard-Lager immer diskutiert, ob Claudia Riegler ihr Brett an den Nagel hängt. Doch die Grande Dame ist auch mit 49 Jahren noch motiviert – ein Karriereende ist nicht in Sicht. „Es würde mich auch reizen mit 50 zu fahren. Ich will wissen, wie lange ich noch mithalten kann“, blickt die Flachauerin, die im Juli 1973 auf die Welt gekommen ist und zahlreiche sportliche Erfolge gefeiert hat, schon etwas weiter in die Zukunft.