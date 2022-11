Hinsichtlich Verletzungen waren die Bullen im Herbst nicht gerade vom Glück verfolgt, mussten mehrere Wochen auf Stützen wie Fernando oder Nicolas Capaldo verzichten. Beim Gastspiel in Wolfsberg vergangene Woche hat man gesehen, dass die Truppe von Trainer Matthias Jaissle am Zahnfleisch kriecht und die vielen Begegnungen ihre Spuren hinterlassen. Für Max Wöber sind es aber nicht nur die Duelle, sondern auch die Reisen, die einen müde machen. „Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich aufwache. An dem einen Tag sind wir in Mailand, dann in Klagenfurt und dann wieder in Salzburg.“