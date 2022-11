Bullen-Trainer Jaissle: „Es ist unmöglich!“

Indes ist am Montag klar, auf wen die Bullen im Aufstiegs-Play-off fürs Achtelfinale der Europa League treffen werden. Neben Gegnern wie PSV Eindhoven (Hol), den französischen Vereinen Stade Rennes, FC Nantes und AS Monaco mit „Pitbull“ Mo Camara, FC Midtjylland (Den) und Union Berlin ist auch die AS Roma (It) mit Star-Coach José Mourinho möglich. Oder Manchester United mit Cristiano Ronaldo und Co. samt einem Auftritt im altehrwürdigen Old Trafford, dem „Theater der Träume“.