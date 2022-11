Ein Schatten im Umfeld von SKN-Präsident Schwarzl

Nur ein Gegentor in den letzten fünf Spielen, dabei 13 Punkte erobert, als Zweiter auf Tuchfühlung mit Herbstmeister Horn - nahm natürlich auch Helmut Schwarzl, der Präsident von Fußball-Zweitliglist St. Pölten, wohlwollend zur Kenntnis. „Es ist das eingetreten, was mir die Trainer immer mitgeteilt haben. Nämlich, dass sie Zeit brauchen würden, um ihre Ideen zu verwirklichen. Diese Zeit bekamen sie“, so Schwarzl.