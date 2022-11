Hausbewohnerin soll in Hochhaus gezündelt haben

Zwei gelegte Brände im Müllraum, mehrere aufgekeilte Brandschutztüren, dichter Rauch und acht Verletzte. Der erfahrene Brandermittler Walter Kittel war sich am Tag nach dem Brand in der Salzburger Fanny-von-Lehnert-Straße sicher: „Das Vorgehen war extrem zielgerichtet. Das ist für mich eine neue Qualität von Brandstiftung. So was habe ich noch nicht erlebt!“