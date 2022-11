Haus der Digitalisierung startet am 17. Jänner

Eine Schlüsselrolle dabei hat das Haus der Digitalisierung inne. Wie berichtet, wird die moderne Anlage derzeit in Tulln an der Donau errichtet. Dort soll ab Jänner 2023 das Thema nicht nur für die Wirtschaft, sondern für alle Landsleute verständlich dargestellt werden. „Wir starten am 17. Jänner die Themen-Inszenierung ,Mensch und Maschine‘“, so die Geschäftsführer Claus Zeppelzauer und Lukas Reutterer.