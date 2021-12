Doppelte Dachgleiche für die Digitalisierung in NÖ

„Digitalisierung hat an Bedeutung gewonnen“

„Dazu bieten wir gezielte Schulungen und Workshops für Firmen an. Nach einem Pilotversuch in Tulln wird das im Frühjahr 2022 auch auf das Mostviertel ausgeweitet“, sagt Ecoplus-Boss Helmut Miernicki. Auch der Schutz vor Cybercrime soll dabei eine Rolle spielen, wie betont wird. Federführend an der Spitze des Vorhabens steht Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger: „Durch die Pandemie hat die Digitalisierung noch einmal an Bedeutung gewonnen. Wir sind froh, dass wir heuer einen Gang zulegen und das Angebot für die Wirtschaftstreibenden ausweiten konnten!“ Mehr als 1000 interessierte Unternehmer konnten heuer mit gezielten Veranstaltungen – der Großteils davon fand bereits per Stream statt – erreicht werden. Auch der Bau des „echten“ Hauses liege trotz Corona im Zeitplan.