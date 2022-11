„Wakanda Forever“: Gewinnen zum Marvel-Kinostart!

Nach dem Tod von „Black Panther“-Star Chadwick Boseman geht die Geschichte ohne den von ihm gespielten afrikanischen König und Superhelden T‘Challa weiter, aber nicht ohne Black Panther. Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler hat aus der Not eine Tugend gemacht und rückt in „Black Panther: Wakanda Forever“ die starken Frauen in den Vordergrund. Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira und Lupita Nyong‘o sind die Stars der Fortsetzung.