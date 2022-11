„The Devil‘s Light“: Horror in Exorzismus-Schule

Berichten des Vatikans zufolge haben Fälle von dämonischer Besessenheit zugenommen. Woraufhin die katholische Kirche beschlossen hat, Exorzismus-Schulen zu eröffnen, in denen Priester den heiligen Ritus lernen können. Die junge Ordensschwester Ann (Jacqueline Byers) hält diese Praktik für sehr wirkungsvoll und möchte Menschen damit helfen. Sie möchte sich unbedingt ausbilden lassen, aber die Schulen sind nur Priestern vorbehalten. Doch ihr Mentor (Colin Salmon) sieht etwas in ihr und macht es möglich, dass sie aufgenommen wird. Als sie dort jedoch mit einer besonders schweren Form der Besessenheit konfrontiert wird, erwacht ein vergangenes Trauma in ihr.