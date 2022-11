NÖ: Mann in letzter Sekunde vor Zug gerettet

Wegen versuchten Mordes angeklagt

Jetzt musste sich der Oberösterreicher wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Am 4. Juni endete ein Streit zwischen ihm und einem 54-jährigen Kontrahenten auf dem Bahnhof in St. Peter an der Au im Bezirk Amstetten beinah mit einer Katastrophe. Nach etlichen wechselseitigen, rauschigen Schimpftiraden stieß der 25-Jährige seinen älteren Kontrahenten auf die Gleise.