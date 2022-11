Albian und die Horrorshow

Für keinen im schwarzen Lager allerdings waren die letzten Tage schwerer zu ertragen als für Albian Ajeti: „Nach Midtjlland fahr ich sicher nie mehr“, zischte der 25-jährige Schweizer am Donnerstag in Herning Sturms Klubarzt Dr. Jürgen Mandl ins Ohr, als er nach dem niederschmetternden 0:2 auch noch zur Dopingkontrolle geholt wurde. Für den Mann aus Basel war’s ein grausames Deja-vu! „Denn schon in der letzten Saison bin ich mit Celtic gegen Midtjylland ausgeschieden!“ Nach einem 1:1 im Hinspiel musste Schottlands Meister in Herning am 28. 7. 2021 in der Verlängerung der 2. Quali-Runde mit einem 1:2 seine Champions League-Träume begraben.