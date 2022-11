50-Millionen-Bau sichert Kundl als Standort ab

Produktion „von A bis Z“ ist Besonderheit

Sandoz-Standortleiter Mario Riesner erklärte die Besonderheit der Anlagen in Kundl: „Der komplette Fertigungsprozess vom Wirkstoff bis hin zum fertigen Arzneimittel erfolgt an einem Standort. Es ist die letzte verbliebene vertikal integrierte Penicillin-Produktion in Europa und der westlichen Welt.“ Unterdessen sind auch die Bestrebungen für einen Börsengang von Sandoz im Gang. Dies bestätigte Saynor am Rande des Spatenstichs: „Sandoz soll unabhängig von Novartis werden.“