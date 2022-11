Mit Handy, Zigarette und ohne „Schein“ am Steuer!

Abgelenkt durch Handy, Zigarette und zu hoher Geschwindigkeit hat ein 40-jähriger Autolenker in Graz eine Radfahrerin „abgeschossen“ und schwer verletzt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt und sein Auto unter falschem Namen angemeldet war. Am Montag wurde der Nigerianer in Graz verurteilt.