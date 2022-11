Stoppschild missachtet: Opa rammt in Tirol Auto

Ereignet hat sich der Crash gegen 20 Uhr in der Anton-Eder-Straße. Trotz eines Stoppschilds sei der 69-Jährige ohne anzuhalten in die dortige Kreuzung eingefahren. „Daraufhin krachte er in die linke Fahrzeugseite eines von rechts kommenden Pkw“, berichtete die Polizei.