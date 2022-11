„Die Leute reden mich schon darauf an“

„Ich habe die Partie noch gar nicht so richtig am Radar. Die Leute reden mich aber schon aufs Spiel an“, sagt der 47-Jährige, der aber nicht sicher ist, ob der Sohnemann beim Hinspiel an Bord ist. „Zuvor spielt er mit Österreich beim Deutschland Cup. Rögle hat 16 Stürmer im Kader, da kann auch sein, dass er eine Regenerationszeit kriegt.“