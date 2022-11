Grundverkehrt und wenig in Ordnung

Grundverkehrt läuft es aber auch beim Thema Asyl in Tirol. Nicht nur, dass das Land säumig ist, die per Gesetz vorgegebenen Aufnahmeplätze zu stellen, trägt dieses Hin- und Hergezerre der wenigen in Tirol Gestrandeten dazu bei, dass die Kluft innerhalb der Tiroler Bevölkerung immer größer wird. Was nachvollziehbar ist, da es auch bei uns genügend Menschen gibt, die es zwar kalt haben, denen aber die Heizkosten die Schweißperlen auf die Stirn treiben, die nicht nur beim Essenseinkauf jeden Cent zweimal umdrehen müssen.