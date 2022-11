GAK nach Heimsieg über Dornbirn neuer Sechster!

Der GAK hat sich in der Tabelle der 2. Liga am FAC vorbei auf den sechsten Rang vorgeschoben! Die Grazer siegten am Samstag im Heimspiel gegen Dornbirn mit 2:0 (1:0) und holten damit ihren sechsten Saisonsieg in 15 Runden. Vorwärts Steyr unterlag vor heimischer Kulisse gegen Sturm Graz II mit 1:3 (1:1), Schlusslicht Kapfenberg besiegte den FC Liefering trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2 (1:1).