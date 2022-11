Eva Rossmann erkundet die Geheimnisse des Alterns

Das wirklich Böse ist nicht fassbar

Vor 24 Jahren hat die Autorin ihre Romanfigur Mira Valensky ins Leben gerufen, die genau auf den schönen Schein und das, was dahinter lauert, blickt. „Ich will aus unserer Welt erzählen. Als Juristin behaupte ich, dass das Böse nicht fassbar ist. Es ist beruhigend, einen simplen Mord zu lösen, aber das wirklich Böse dahinter bleibt ungelöst“, so Rossmann, die in ihrem nunmehr 21. Krimi tief ins Älter-Werden-Business taucht. „Schau dir nur die Geschäftemacherei mit der sogenannten Naturmedizin an. In Silicon Valley ist die Langlebigkeitsforschung zum größten wachsenden Wirtschaftszweig geworden, der sogar den IT-Bereich überflügelt.“