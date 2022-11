600 Unterschriften sollen Postshop-Verein retten

Jetzt steht das Modell mit rund 2500 Mitgliedern auf der Kippe. Die Schaufenster in Brixlegg sind mit kämpferischen Parolen beklebt. In der Filiale liegen Unterschriftenlisten auf, um eine Ladezone bei der Gemeinde zu erreichen. Derzeit kann das Be- und Entladen nur in der Kurzparkzone oder – wenn diese gerade verparkt ist – auf dem Gehsteig stattfinden. Dieser ist hier breit und Moser spricht von 85 Zentimetern, die noch für Fußgänger frei bleiben würden – doch verboten ist verboten. „Ich habe keine Alternative, der Trolley wiegt bis zu 400 Kilo und manchmal regnet es auch“, sagt er.