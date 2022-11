Neue Froschmänner für die Elite der Feuerwehr

Einsätze unter Wasser zählen zu den anspruchsvollsten Szenarien, die unsere Feuerwehr bewältigen muss. Deshalb gibt es dafür auch eine Spezialtruppe, den so genannten Feuerwehrtauchdienst. Damit dessen Mitglieder im Ernstfall perfekt handeln können, stehen regelmäßige Übungen auf dem Programm. Jetzt war es wieder so weit. In einem Tauchlager am Attersee wurden neue Kameraden ausgebildet, während die „alten Hasen“ sich fortbildeten und bestehende Kenntnisse auffrischten. Konkret durchliefen zwei neue Kameraden die Ausbildungsinhalte T-I beziehungsweise T-III. Der Kurs T-I ist nach dem erfolgreichen Abschluss der ABC-Freitauchausbildung der erste Schritt in das Gerätetauchen im Feuerwehrdienst. Dabei lernt das neue Mitglied, Einsätze in Tiefen bis zu zehn Metern zu absolvieren.