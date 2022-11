Kurz vor WM: Streik in Heathrow macht Fans Angst

Die Gewerkschaft Unite kündigte am Freitag an, die rund 700 am Flughafen beschäftigten Mitglieder zu einem drei Tage langen Streik aufzurufen. Beginn soll am 18. November sein und damit zwei Tage vor dem WM-Start. Englands Nationalelf hat am 21. November den ersten Einsatz in Katar.