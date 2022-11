Diese Manager führen Red Bull in die Dosen-Zukunft

Ein am Freitag von Sohn Mark Mateschitz verlautbartes Schreiben an die weltweit 13.500 Mitarbeiter gibt nun zumindest ein wenig Einblick in die neue Gewaltenteilung. Ab sofort leitet ein Manager-Dreigestirn das operative Geschäft. Der Mateschitz-Erbe indes legt seine Tätigkeiten in der Getränke-Sparte Organics nieder, in der sich der 30-Jährige zuletzt eingebracht hatte.