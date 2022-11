Stadl-Paura und seine unglaubliche Negativserie

Der freie Fall von Stadl-Paura geht auch in der OÖ-Liga weiter. In den bisherigen 13 Runden gelang der Wittmann-Elf noch kein Tor und kein Punktegewinn. In den letzten beiden Hinrunden-Spielen (SPG Wallern und Bad Ischl) könnte das Punktekonto noch aufgebessert werden. Die Chancen stehen jedoch sehr schlecht.