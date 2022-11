Euro-League für Salzburg ++ Sturm und Austria raus

Viel bitterer hätte das europäische Abenteuer für Salzburg, Sturm und die Austria nicht enden können. Zum Abschluss der Gruppenphase setzt es zusammengerechnet eine 0:10-Pleite für die österreichischen Vertreter. Salzburg verliert in Mailand, geht als Dritter aber in die Europa League, Sturm Graz muss trotz Punktegleichheit mit allen Gruppengegnern die Segel streichen und die Wiener Austria kann sich in Israel nicht anständig aus der Conference League verabschieden. Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel blicken mit Ihnen noch einmal zurück auf den Showdown der Gruppenphase.