Salzburgs Aufstiegschance ++ Sturm hält dagegen

Zur Halbzeit der Gruppenphase in den europäischen Spitzenbewerben kann man aus österreichischer durchaus zufrieden sein. Der FC Salzburg schafft mit dem ersten Sieg über Dinamo Zagreb den Sprung an die Tabellenspitze. Sturm Graz behauptet sich gegen den italienischen Spitzenklub Lazio Rom - alle vier Teams in der Gruppe sind aktuell punktgleich. Nur die Wiener Austria muss in der Conference League Lehrgeld bezahlen - bei Villarreal ist einfach nichts zu holen gewesen. Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel fassen für Sie die wichtigsten Ereignisse analytisch zusammen!