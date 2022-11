FPÖ-Finanzkrimi: Ex-Blaue wollen weiter aufdecken

Klub will Geld zurück

Michael Dohr, Rechtsanwalt des „(Korruptions-) Freien Gemeinderatsklubs“, kritisierte, dass von Anfang an versucht worden sei, „uns aus dem bei der Staatsanwaltschaft anhängigen Verfahren rauszuschießen“. Er stellte klar, dass „kein einziger Cent an Klubförderung an die Partei fließen darf“, doch genau das könnte unter anderem bei den 118.000 Euro passiert sein. Rückforderungen seien daher die Folge und sogar für den Klub verpflichtend. Er betonte, dass man sich ganz genau ansehen müsse, was mit den „Unmengen an Klubförderung“ passiere.