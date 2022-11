Ex-Kickerin Makas und Golf-Profi Wolf testen Labor

Wolf: „Ich habe das noch nie so verbunden und zusammen absolviert!“

Neben Makas stattete auch Christine Wolf, heimische Profi-Golferin, dem Institut MOTUM am Freitag einen Besuch ab. Im Bereich für Golfspieler ließ sie während eines Abschlags messen und analysieren, wie ihre Ganzkörperbewegung und die Kraftübertragung beim Abschlag aussieht - und eben nicht nur, wie weit die Schläge gehen. „Ich habe die einzelnen Analysen zwar alle schon einmal irgendwo separat voneinander absolviert, aber eben noch nie so verbunden und zusammen. Man übt die Aufgaben auf, sieht alles sofort und bekommt auch auf Anhieb sein Feedack“, zeigt sie sich begeistert und ergänzt: „Viele Hobby-Golfer arbeiten zum Beispiel über die Wintermonate an ihrem Schwung. In dieser Phase kann eine Bewegungsanalyse hier im Labor sehr hilfreich sein, weil sie sofort sehen, welche Bewegungen adaptiert gehören und sie bkommen es von Sportwissenschaftern alles so erklärt, dass sie es auch verstehen.“