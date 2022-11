KV-Handel: Keine Einigung bei zweiter Lohnrunde

Die Arbeitgeber boten eine Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent sowie zusätzlich eine Einmalzahlung. Da letztere steuerfrei sei, bleibe den Beschäftigten mehr Netto vom Brutto, so die Verhandlerder Arbeitgeberseite. „Das Angebot der Arbeitgeber von 3,5 Prozent plus Einmalzahlung ist völlig unzureichend und entspricht nicht unseren Vorstellungen einer dauerhaften Gehaltserhöhung, die die Angestellten angesichts der anhaltenden Teuerung so dringend benötigen. Das Angebot ist alles andere als wertschätzend gegenüber den Leistungen der Beschäftigten im vergangenen Jahr“, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger.